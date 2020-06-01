عدسات الباباراتزي ترصد مادونا أمام المستشفى.. إليكم تفاصيل حالتها الصحية

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة للنجمة العالمية مادونا، تظهر فيها عاجزة عن المشي بطريقة طبيعية وتسير مستندة على عكاز أثناء مغادرتها المستشفى.

مصادر صحفية أجنبية أشارت إلى أن مادونا تتلقى علاجًا فيزيائيًا منذ أن أصيبت في شهر آذار/ مارس الماضي بركبتها نتيجة وقوعها على خشبة المسرح أثناء أحد العروض.

هذه الصور أثارت قلق متابعي مادونا، حيث مرّت فترة طويلة على تعرضها لهذه الحادثة ولا تزال حتى الآن غير قادرة على استعادة نشاطها كما يجب أو السير والمشي بطريقة طبيعية وكثرت التعليقات حول الموضوع وتمنى لها عدد كبير من محبّيها أن تتحسن حالتها في اسرع وقت ممكن.