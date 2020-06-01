كيف أعلنت دارين حلمي انفصالها عن تامر عاشور للمرة الثانية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019 الجمهور بخبر عدّه الكثيرون سيئًا وذلك بإعلانها الانفصال عن المطرب المصري تامر عاشور للمرة الثانية وذلك بعد خطبتهما مجددًا، لكنهما لم يستمرا سوى 3 أشهر فقط، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها المرة الثانية لهما وكانا يحضران لحفل زفافهما نهاية العام الجاري.

وجاء إعلان دارين حلمي لذلك الانفصال بعدما بدأت فقرة تلقي أسئلة متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها في موقع "إنستغرام"، حيث أرجعت أمر الانفصال إلى القسمة والنصيب دون أن تحدد أسبابًا لهذا الحدث الذي يأتي للمرة الثانية.

ووجّهت إحدى المتابعات سؤالًا إلى دارين حلمي قائلة: "مش هنفرح بجوازكم قريب إنتي وتامر بقي" فردت ملكة جمال الكون قائلة: "لا مفيش نصيب سبنا بعض من قريب حياتي.. إنتي".

وعندما سألتها أخرى قائلة: "إنتي مخطوبة ولا لأ"، فأجابت قائلة: "لا مش مخطوبة يا روحي"، فأبدت المتابعة استغرابها قائلة: "مش مخطوبة إزاي أومال تامر عاشور إيه"، فردت: "الأسئلة كلها كده ليه؟ محصلش نصيب عادي كنا مخطوبين ومحصلش نصيب يبقى أكيد فركشنا يا قمر إنتي".

ومن المعروف أن الفنان تامر عاشور وملكة جمال الكون لعام 2019 دارين حلمي، جمعتهما قصة حب تكللت بالخطوبة في سبتمبر الماضي، إذْ أقاما حفلًا صغيرًا اقتصر الحضور فيه على العائلتين، قبل أن يتم إعلان الانفصال الأول في نوفمبر من عام 2019، بينما عاد الثنائي دارين حلمي وتامر عاشور مجددًا أواخر فبراير الماضي 2020 قبل أن تعلن دارين حلمي قبل ساعات الانفصال الثاني بينهما.

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وتزوج المطرب تامر عاشور مرة واحدة من سمر أبو شقة، ورزق منها في شهر فبراير 2019 بطفلته الأولى واختار لها اسم "أيام" تيمنًا بعنوان ألبومه الغنائي الأخير الذي طرحه في مارس من العام الماضي، إلا أنهما انفصلا.

من جانبها، طلبت دارين حلمي من جمهورها أن يبدوا رأيهم في أمر دخولها مجال التمثيل، حيث نشرت صورة عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقّت قائلة: "عاملين إيه عايزه آخد رأيكم في حاجة لأني أنا مترددة بقالي كام يوم.. اتعرض عليا إني أدخل في مجال تمثيل وحاجات كويسه جدًا وبدور مميز فـ إيه رأيكم؟".

وكان قد كشف مصدر مقرب من الفنان المصري تامر عاشور، صحة أنباء عودته إلى خطيبته دارين حلمي أواخر فبراير الماضي، إذْ أفادت مصادر لـ"فوشيا" بأن المياه عادت إلى مجاريها بين تامر ودارين منتصف فبراير تحديدًا، وقررا العودة لبعضهما دون إعلان الأمر عبر وسائل الإعلام.

وحاولت "فوشيا" وقتها التواصل مع تامر ودارين إلا أنهما رفضا الحديث تمامًا، وأشار مصدر مقرب من المطرب المصري إلى أن الخوف من الحسد يبقى العامل الأساسي في حرص الثنائي على عدم الحديث أو الكشف عن عودتهما بصفة رسمية.