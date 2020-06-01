شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يعود لاستئناف تحضيرات مسلسله "الوجه الأخر" خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجربة درامية جديدة يخوضها النجم ماجد المصرى بمسلسل "الوجه الأخر"، يكتبه فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش، حيث من المقرر البدء في تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، حيث بدأت شركة "سينرجى" التحضيرات للمسلسل قبيل شهر رمضان، ثم توقف التحضيرات لإنشغال الشركة بأعمال شهر رمضان، لتعود التحضيرات مجدداً مع فريق العمل حالياً، وأبرمت الشركة التعاقد مع كل من ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى حالياً الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب.

ويقدم ماجد المصرى شخصية مهندس، يدخل في عدة أزمات، أبرزها الصراع على المال بطرق غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور،المسلسل مكون من 45 حلقة.

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"الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

يشار إلى أن ماجد المصرى، شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً وقت عرضه في رمضان المنصرم، وشارك فى بطولته آسر ياسين، محمد إمام، أحمد العوضى، محمد رجب، أحمد وفيق، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى، كما شارك أيضاً ماجد المصرى كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" مع النجوم محمود حميدة، وخالد النبوى، وريهام حجاج، ومحمود حجازى، ونبيل عيسى، وأخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد على .