فيلم Shelly يجمع كارين جيلان و Awkwafina بعد Jumanji

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون من جديد الممثلتين كارين جيلان و Awkwafina، من جديد فى بطولة فيلم جديد يطرح تحت اسم Shelly، بعد عملهما معا فى سلسلة Jumanji، على أن يكون الفيلم الجديد من إخراج جود ونج، ومن تأليف كل من مايكل دونيجر وليز ستورم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، على أن تدور القصة بعد عقد من الزمان بعد أن أخرجت حفلة موسيقية محرجة Shelly Wheeler، Awkwafina، مما أدى إلى تركها البلدة وقست على قلبها لدرجة أنها أصبحت امرأة شديدة البرودة.

وتستكل أحداث الفيلم الجديد حيث يهدد الانتقام بأن يكون لطيفًا عندما تعلم أن هدفها التالي هو معذّبتها السابقة في المدرسة الثانوية، ديانا بارك (جيلان)، ولكن يحدث عكس ذلك بعد أن تصبحا صديقتين مقربتين، حيث تجد شيلى نفسها تحمي عدوتها القديمة ضد طاقم ضرب آخر تم تعيينه لقتلهم على حد سواء.

وكان قد طرح مع نهاية العام الماضى 2019، وتحديدا فى 13 ديسمبر، فيلم Jumanji: The Next Level، للممثل والمصارع العالمى دواين جونسون، The Rock، الذى استطاع جذب انظار العالم، وحقق إيرادات جيدة التى اقتربت من 800 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، وبما أن العالم يمر بـ ازمة فيروس كورونا التى أدت إلى إغلاق دور العرض، بالإضافة إلى فرض حظر التجول فى الكثير من البلدان حول العالم.

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسمJumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.