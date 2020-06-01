خاص- بطلة “أسميتها فريحة” حامل بطفل

Jun 01, 2020
بيرلا جعجع: اعلنت الممثلة التركية جيداء أتيش المعروف في العالم العربي بدور “هاندا” في المسلسل الشهير “أسميتها فريحة”، انها حامل بطفلها الاول.
وكانت جيداء قد لعبت دور البطولة في مسلسل “أسميتها فريحة” الى جانب نخبة من النجوم نذكر منهما هازال كايا، وشاتاي أولوسوي.
جيداء كانت قد اعتزلت التمثيل منذ زواجها من رجل الأعمال الشاب بورا توبلوسوي في عام 2018 وسافرت مع زوجها للإقامة في الولايات المتحدة الأميركية حيث يعمل، إلا انها عادت العام الفائت الى اسطنبول.
ترجمة موقع الخليج 365.
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