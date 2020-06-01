القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الشرطة المصرية، القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، لإقامته حفل زفافه أمس الأحد، في إحدى الفيلات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما رصدت مباحث قسم الشيخ زايد ثان إقامة حفل زفاف في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتبين أنه زفاف إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان.

وعلى إثر ذلك انتقلت قوة أمنية وألقت القبض على حسام حامد "العريس" زوج شقيقة محمد رمضان لاتهامه بإقامة حفل زفاف وتجمع مخالفًا إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

تم اقتياد زوج شقيقة رمضان إلى قسم الشرطة، وتم التحقيق معه في الواقعة المذكورة.

وذكرت مصادر لـ"فوشيا" أن الجهات الأمنية أفرجت عن العريس حيث قال لضابط التحقيقات بالقسم إن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي تم قبوله وخرج من الحجز متجهًا إلى عش الزوجية.

وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين.

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وحرص محمد رمضان على التقاط صور تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين، وأصدقائه وأقاربه وتبين من خلال الفيديوهات والصور المتداولة عدم ارتداء الحضور كمامات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

ولقي نبأ القبض على زوج شقيقة محمد رمضان تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي أغلبها تشيد بالقرار وتعتبره عادلًا وتصف مصر بدولة القانون كونها لم تفرق بين مواطنيها.

فقال أحد المعلقين: "‏أخت محمد رمضان اتجوزت انهاردة وعملت حفلة كبيرة حضرها ناس كتير وطبعا بدون لا كمامة ولا دياولو من ساعتين البوليس قبض على العريس وفعلا ده موقف محترم من الداخلية والنيابة العامة".

وأضاف آخر: "‏لو خبر إلقاء القبض على زوج شقيقة محمد رمضان صح، يبقى شابووووووه".

وكانت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت في شهر رمضان الماضي، بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران في منزل المهندس عبد الحميد والد العريس في أكتوبر بحضور الأسرة والمقربين.