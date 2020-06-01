روجينا تنشر صورة مسيئة للكويت.. لاحقا تحذفها وتوضح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الجدل أثيرت بسبب صورة نشرتها النجمة المصرية روجينا على خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، تضمنت منشورا مسيئا لدولة الكويت مكتوب على إحدى صورها بمسلسل "البرنس".

وأعادت روجينا نشر الصورة المسيئة على حسابها كتعليق من ضمن التعليقات المحبة لشخصيتها "فدوى" في مسلسل "البرنس"، دون قصد منها في الإساءة للكويتيين، حسبما بيّنت بعد ذلك.

وحذفت روجينا الصورة المسيئة سريعًا، وسارعت في إعلان موقفها مما تداوله الكثير عنها، وذلك بمنشور جديد أكدت خلاله عدم قصدها وأنها تحترم الشعب الكويتي، متبرئة مما نشر عنها.

ونشرت روجينا على خاصية "ستوري" منشورًا جديدًا توضح فيه كواليس الخطأ الذي لم تقصده، قائلة: "أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت.. أنا احترم الكويت شعبًا وحكومة وتربطني العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".

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وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة روجينا بعدما تداولت صفحات مهتمة بالشأن الفني على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الصورة المحذوفة لروجينا والتعليق الجديد، مؤكدين أنها لم تقصد الإهانة، فيما طالب بعضهم بوقف الحرب الكلامية بين الشعبين المصري الكويتي.

وتداول بعض المصريين بعض التعليقات والمنشورات المسيئة من الفتاة الكويتية ريم الشمري التي أساءت للشعب المصري ووصفتهم بالمأجورين الخدامين في بلادها.

وكانت ريم الشمري قد أثارت جدلًا واسعًا في مقطع فيديو قالت فيه إن هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئًا، مؤكدة أن "الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب"، بحسب وصفها.

وتابعت: "المصريين ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم"، مشيرًة إلى أن "العيب على حكومتها الكويتية ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع".

وأضافت: "يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا". وتابعت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم.. اتخسون".