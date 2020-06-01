إصابة الفنانة نهال نبيل ووالدتها بكورونا.. مخرجة كليب أصالة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة المصرية مي فاروق، إصابة زميلتها المطربة والمخرجة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا، وسط صدمة بين جمهورها الذي دعا لها بالشفاء العاجل.

وقالت فاروق عبر فيسبوك: "وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميله حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس".

ودعت فاروق لنهال: "ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمه وتعدي دعواتكم جميعا".

وأثار خبر إصابة الفنانة حالة تعاطف واسعة وصدمة بين المتابعين الذين دعوا لها بالشفاء العاجل وسرعة العودة لجمهورها وإطرابهم بصوتها القوي المميز.

وقالت مي حسن "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يعفو عنهم"، وقال الشاعر حسن الحيني "ألف مليون سلامه عليهن إن شاء الله تعالى"، وزاد ثالث "ربنا يرزقهم بمطر الشفاء العاجل وينعم عليهم بنعمة الصحه والعافيه ويقوموا بإذن الله تعالى بالسلامة".

نهال نبيل شقيقة الفنان خالد نبيل، وبدأت مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبدالرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات".

ثم قدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات في فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شيء".

كما دخلت الفنانة مجال الإخراج وأخرجت فيديو كليب أغنية "شامخ" التى طرحتها المطربة أصالة، وتلقت ردود أفعال إيجابية.

والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء .

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وقالت نهال في تصريحات وقتها إنها استغرقت حوالى 16 ساعة فى تصوير الكليب فى أحد الاستديوهات بمنطقة الهرم، مشيرة إلى أنها اكتسبت خبرة كبيرة بعد تصويره بالإضافة إلى تشجيع أًصالة لها، وأوضحت أن الكليب حقق نجاحا كبيرا وصل إلى ملايين المشاهدات.

كما سبق لنهال وأخرجت أكثر من أغنية منها "كان واحشني" و"لو حبيت ترجع لي" و"تفاصيل حياتي" وأيضا أغنية للمطرب السعوي إسماعيل مبارك بعنوان "عندي أحلى" وأغنية للمطربة ميرفت وجدي بعنوان "بفتكرك".

وطرحت نهال نبيل مؤخرا كليب لأغنية باسم "لو بيحبك هيرجع" والتى قامت بتصويرها في فرنسا.