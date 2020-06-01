هيا الشعيبي: الوافدين المخالفين ديارهم أولى بهم.. أين الخطأ في كلامي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها ضد الوافدين إلى بلادها ومطالبتها بترحيلهم إلى بلادهم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت الشعيبي في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "سناب شات": "من يقول الحق يتعرض للسب والإهانة، كثيرون قالوا لي يا هيا أنتي لم تخطأي في حق أحد، وأنا بالفعل لم أخطئ".

وأضافت: "ما قلته إن الوافدين المخالفين يجب أن يذهبوا إلى بلادهم، لماذا إذًا البعض غضب من تصريحاتي؟!، وين الخطأ في كلامي؟!".

وتابعت: "إيش فيكم؟! المخالفين اللي ما ليهم معنى ديارهم أولى بيهم، ليش زعلانين من هالكلام؟".

يأتي ذلك بعد حملة هجوم شرسة تعرضت لها الشعيبي من قبل الوافدين إلى الكويت، عقب اعتراضها على بقائهم في الكويت، متهمة إياهم بأنهم السبب الرئيسي في تزايد أعداد الإصابات وعدم وجود أماكن في المستشفيات للكويتيين لتلقي العلاج".

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وقالت الفنانة الكويتية في تصريحاتها المثيرة للجدل: "كان نفسي في الكويت يكون عندنا نفس مشهد الصين وهما بيودعوا الدكاترة بعد انتهاء أزمة كورونا.. لكن إحنا المصبية عندنا مش في أهل الكويت لكن المصيبة في الأجانب والوافدين الموجودين عندنا والمخالفين والبلاوي اللي عندنا.. حسبي الله ونعم الوكيل في تجار الإقامات الي جابو لينا هالعلى على قلبنا".

وأردفت: "المستشفيات ما لينا، الكويتيين ماسكين دور والخليجين ماسكين دور والأجانب مسدحين في الأسرة.. أنا مو ضد الأجانب ولا الوافدين لكن إحنا في وقت خطر.. هما دولتهم ملزمة بهم مو إحنا".

يذكر أن أول من هاجم الوافدين إلى الكويت بسبب أزمة كورونا، كانت الفنانة الكويتية حياة الفهد، حيث قالت بنبرة غاضبة في تصريحات تلفزيونية إنها تطالب بإخراجهم من بلادها لحين الانتهاء من الفيروس.

وأضافت: "إحنا ملينا وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. اطلعهم واقطهم برا والله واقطهم بالبر .. أكلوا الخير ولعبوا واستانسوا خلاص يخرجون برا".

ثم جاءت بعدها الفنانة الكويتية مريم الصالح لكي تعرب عن استيائها من تصرفات بعض الوافدين بالكويت، موضحةً أنه بالرغم من المعاملة الحسنة وإكرام بلدها لهم إلا أنهم حاقدون ومخربون بحسب وصفها.