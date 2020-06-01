شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول جدة كريم عبد العزيز فى فيلم "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة عارفة عبد الرسول لتصوير مشاهدها فى فيلم" كيرة والجن "، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية جدة الفنان كريم عبد العزيز وتظهر بشخصية كوميدية ضمن أحداث العمل.وقالت عارفة عبد الرسول لـ ”الخليج 365” إنها سعيد جدًا بانضمامها مع أسرة الفيلم ككل، مشيرًا إلى أنها تجسد شخصية جدة بشكل جديد غيرأعمالها السابقة، وتمنت أن دورها ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه في السينما.

وأضافت عارفة " أبهرنى اهتمام مروان حامد بتفاصيل التفاصيل فى أشياء صغيرة حتى لو أنه لم يعاصرها ، لكنه واع للفترة التى تدور فيها أحداث الفيلم، وشكل العملة وقيمتها، ومعاملات الناس التى كانت تقول مثلا "نهارك سعيد" فتشعر أنه عاش هذه الفترة".

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من ناحية أخرى شاركت عارفة فى موسم رمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، إضافة إلى مشاركة ويزو ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.

فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص بأستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.