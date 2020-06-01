شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ Space Force بعد يومين من طرحه على نتيفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسلسل نتيفليكس الكوميدى الجديد Space Force لتقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، الذى وصل إلى 38 % من قبل 71 ناقد، و 74% من قبل 478 مشاهد، وذلك بعد طرح العمل بـ أيام على شبكة نيتفلكس، حيث وصل إلى الشبكة يوم 29 مايو الجارى، وتكون من 10 حلقات، تصل مدتها إلى النصف ساعة، كما حصل على تقييم 6.9 على موقع imdb، العمل الجديد من بطولة الممثل العالمى ستيف كاريل إل جانب مجموعة متميزة من الممثلين.



Space Force

ويدور المسلسل حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.

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وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل.

ويمكن أن تكلف قوة الفضاء ما يقرب من 13 مليار دولار في السنوات الخمس الأولى، وفقا لمذكرة من سكرتير القوة الجوية هيذر ويلسون.

وعلى الرغم من هذه التكاليف إلا أن ترامب أمربإنشاء قيادة فضائية في الولايات المتحدة، والتي ستكون بمثابة سلطة لتنظيم جهود الجيش في الفضاء الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع "fortune".

كما استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليك ليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

فيلم Dark Days at the Magna Carta يدور حول امرأة يجب أن تتخذ تدابير جديدة وغير منطقية فى بعض الأحيان، فى خلال حدث كارثي من أجل إنقاذ عائلتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".