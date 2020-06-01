"تفضل أحن أب ".. شيماء سيف توجه رسالة للمنتج هشام جمال بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرصت الفنانة شيماء سيف، على توجيه رسالة للمنتج هشام جمال، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت شيماء صورة تجمعها معه بصحبة زوجها، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا أحلى هشام في الدنيا.. ربنا يعلم إنت بقيت عندي إيه، وكل ما الوقت يمر.. معزتك وغلاتك بتزيد".
وأضافت: "ربنا يحفظك ويخليك ليا يا رب.. ونفضل طول العمر أعز أصحاب.. وتفضل أحن أب، وأفضل اختك الكبيرة وبنتك وصاحبك كمان".
وحرص الفنان أمير كرارة، على التفاعل مع الصورة وعلق:" أحلى وأجدع ناس".
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