"تفضل أحن أب ".. شيماء سيف توجه رسالة للمنتج هشام جمال بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة شيماء سيف، على توجيه رسالة للمنتج هشام جمال، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت شيماء صورة تجمعها معه بصحبة زوجها، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا أحلى هشام في الدنيا.. ربنا يعلم إنت بقيت عندي إيه، وكل ما الوقت يمر.. معزتك وغلاتك بتزيد".

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وأضافت: "ربنا يحفظك ويخليك ليا يا رب.. ونفضل طول العمر أعز أصحاب.. وتفضل أحن أب، وأفضل اختك الكبيرة وبنتك وصاحبك كمان".

وحرص الفنان أمير كرارة، على التفاعل مع الصورة وعلق:" أحلى وأجدع ناس".