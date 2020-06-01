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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرصت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، على الدعاء للإعلاميين بقناة سي بي سي إكسترا، بالشفاء العاجل، عقب إصابتهم بكورونا.
ونشرت إنجي، صورة تجمعهم عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "ربنا يشفيكم ويعافيكم وتعدوا من المحنة دي على خير وترجعوا أقوى من الأول.. وربنا يشفي كل مريض ويسترها مع الجميع".
وكان عدد من الإعلاميين بقناة سي بي سي إكسترا، أعلنوا مؤخرا اصابتهم بكورونا عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، ومنهم ريهام السهلي وآية عبد الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتهم بكورونا.. هذا ما قالته إنجي علاء لمذيعي قناة سي بي سي إكسترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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