"إصابتي خطيرة ومحتاج فترة تأهيل".. رامز أمير يكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان رامز أمير تفاصيل حالته الصحية بعد إجراءه ثاني عملية جراحية في إحدى ساقيه عقب إصابته خلال ممارسة رياضة الـ parkour.

وقال "رامز"، إنه أُصيب إصابة خطرة أثناء آدائه لتمرين "باركور"، وخضع لإجراء عملية جراحية منذ فترة، كما خضع لإجراء عملية جراحية آخرى، وينتظر امتثاله للشفاء حتى يستطع المشي على قدميه.

وعن فترة تعافيه والوقوف على قدميه مرة أخرى، قال "أمير"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه غادر المستشفى مؤخرًا، ويتواجد حاليًا في منزله: "لسه فيه فترة تأهيل طويلة شوية لإني مش عارف أحط رجلي على الأرض خالص، وبعدها هتكون مرحلة العلاج الطبيعي إن شاء الله".

وردًا على إن كان سيعاود ممارسة تلك الرياضة التي تتصف بالخطورة، قال الفنان الشاب إنه سيعود لممارسة الـ taekwondoو parkour، موضحًا: "من أول ما لعبت الرياضة المجنونة دي سواء الباركور أو التايكوندو، والناس القريبيين مني بينصحوني وبيقولولي خاف على نفسك، وأنا برد بإني بحب الرياضة دي ومقدرش أعيش من غيرها مهما كانت خطر".

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وعن سبب إخفاء خبر إصابته على الجمهور ومن ثم الإعلان عنه، قال رامز أمير، إنه لم يرغب في الكشف عن إصابته، ولكنه فكر في الأمر ووجد إنه من الممكن أن تكون تجربته مفيدة لبعض الأشخاص: "مكنتش عايز أقول للناس حاجة بس فكرت ولاقيت إنه ليه ماعيش الناس معايا زي ما بيشوفوني وأنا بنط من فوق عماير وبتشقلب، يعيشوا معايا التجربة، ويعرفوا أن كل وقت وليه تمن أنا اتصبت وهأهل نفسي وهرجع تاني إن شاء الله فاتمنى إن أخوض تجربة الناس تستفاد منها".

ورد أمير على إن كان شعر بالخوف بعد إصابته الخطيرة، والتي تمنعه من العودة لممارسة هاتين الرياضتين، قال: "اللي حصلي ده قضاء وقدر ومن أول ما ابتديت وأنا بتصاب لكن الإصابة دي صعبة شوية دي الخطورة اللي هي عمليتين، وأنا من أول يوم وأنا عارف إن الرياضة دي من أخطر الرياضيات في العالم، ممكن أكون اتعلمت شوية حاجات لكن لما نصيبك بيجي بيجي، والحمد الله على كل ش".

وعن المدة التي أقرها الأطباء لتعافيه، قال رامز أمير، أن مدة التعافي تتعلق بمدى استيعاب واستجابة كل جسم، مؤكدًا: "أنا عندي إرادة وأي وقت هيتحددلي للتعافي إن شاء الله هحقق ده في نصه، لكن هنبدأ التأهيل لما الفتحة اللي في رجلي تلم".

وجسد رامز أمير شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.