محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

خضعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، لجلسة تصوير ارتدت خلالها ملابس وضعت عليها صورتها بجوار صورة والدها الراحل.

ونشرت إيمي، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها.

يُذكر أن، آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من: دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة تجمعها بوالدها على "الجاكيت".. إيمي طلعت زكريا تخضع لجلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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