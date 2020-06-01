تراند اليوم : بعد أنباء تدهور صحتها .. تسريب رسالة صوتية من رجاء الجداوي: الوضع صعب جدا وكبير

سربت وسائل إعلام مصرية رسالة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بـ"كورونا".
وأضافت الفنانة من داخل مقر العزل الصحي: "لكن الحمد لله على كل شيء،
وتابعت: "لازم يعرفوا إن الموضوع صعب أوي، وإن العلاج مكلف أوي على
واختتمت: "خافوا الموضوع صعب أوي أوي، وشكرًا لكل من سأل عني ودعالي، ألف شكر".
وقالت رجاء في الرسالة المسربة: نا الحمد لله صحتي اتحسنت الحمد لله، هو بس نفسي شوية قصير شوية عشان كدة مابقدرش أتكلم كتير".
وأضافت الفنانة من داخل مقر العزل الصحي: "لكن الحمد لله على كل شيء،
أنا بطمن الناس، الدولة عاملة حاجة عظيمة جدا جدا، ويا ريت الناس تخاف عشان
من خاف سلم".
وتابعت: "لازم يعرفوا إن الموضوع صعب أوي، وإن العلاج مكلف أوي على
الدولة، ومع زيادة الحالات ممكن الدولة اقتصاديًا بعد كدة ماتقدرش توفر
العلاج".
واختتمت: "خافوا الموضوع صعب أوي أوي، وشكرًا لكل من سأل عني ودعالي، ألف شكر".