فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد أنباء تدهور صحتها .. تسريب رسالة صوتية من رجاء الجداوي: الوضع صعب جدا وكبير

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سربت وسائل إعلام مصرية رسالة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بعد إصابتها بـ"".

وقالت رجاء في الرسالة المسربة: نا الحمد لله صحتي اتحسنت الحمد لله، هو بس نفسي شوية قصير شوية عشان كدة مابقدرش أتكلم كتير".

وأضافت الفنانة من داخل مقر العزل الصحي: "لكن الحمد لله على كل شيء،
أنا بطمن الناس، الدولة عاملة حاجة عظيمة جدا جدا، ويا ريت الناس تخاف عشان
من خاف سلم".

وتابعت: "لازم يعرفوا إن الموضوع صعب أوي، وإن العلاج مكلف أوي على
الدولة، ومع زيادة الحالات ممكن الدولة اقتصاديًا بعد كدة ماتقدرش توفر
العلاج".

واختتمت: "خافوا الموضوع صعب أوي أوي، وشكرًا لكل من سأل عني ودعالي، ألف شكر".

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