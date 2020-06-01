كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد سعد الدين يتفوق على طارق الشناوي في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم كأفضل ناقد فني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق الناقد الفنى أحمد سعد الدين على الناقد الفني طارق الشناوي في استفتاء "الخليج 365 الفني" ضمن قائمة أفضل ناقد فني في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاء أحمد سعد في المركز الأول، حيث حصد 9136صوت مايعادل 47% ثم يليه في المركز الثانى طارق الشناوي.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

