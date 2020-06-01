كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد أبو داوود يتفوق على محمد علاء في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل دور ثان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق الفنان محمد أبو داوود على الفنان محمد علاء في استفتاء "الخليج 365 الفني" في قائمة أفضل ممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاء محمد أبو داوود في المركز الأول، حيث حصد 8520صوت بنسبة مايعادل 15%، ثم يليه في المركز الثانى محمد علاء.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن محمد أبو داوود خاض السباق الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، وهبة عبدالغني، وكريم عبدالخالق، وعصام السقا، وغفران محمد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.