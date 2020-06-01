كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر انتصار تتفوق على نيللي كريم كأفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة انتصار على الفنانة نيللى كريم في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الإثنين 1 يونيو.

وجاءت انتصار في المركز الأول، حيث حصدت 21780 صوت، مايعادل 37,7%، فيما حصدت نيللى كريم على 21196 صوت مايعادل 36,69%، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



الجدير بالذكر أن الفنانة انتصار خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق "، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي