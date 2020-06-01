كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "اللعبة" يتفوق على "رجالة البيت" في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم كأفضل مسلسل كوميدي في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مسلسل اللعبة يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل مسلسل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاء مسلسل اللعبة في المركز الأول، حيث حصد 24788 صوت بنسبة ما يعادل 22,5% ، ثم يليه في المركز مسلسل رجالة البيت.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



مسلسل "اللعبة"

مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

أبطال مسلسل "اللعبة"

بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.