كارول سماحة تنفعل على إحدى معجباتها بسبب نقاش حول "كورونا"

لم تستطع الفنانة اللبنانية كارول سماحة تمالك نفسها حين انفعلت على إحدى معجباتها في "تويتر" إثر نقاش بينهما حول فيروس كورونا المستجدّ، حيث غردت "سماحة" بأن "لقاح فيروس كورونا هي صفقة للتاريخ وأن اللعبة أصبحة واضحة" بحسب رأيها، وهنا تدخلت المعجبة لتنتقدها وتطلب منها الانشغال بالفن فقط ولا تتحدث عن أي أمور أخرى وكتبت لها: "اللي فنه حلو يبقى في الفن بلاش ترا الواحد ببطل يسمعكم مع كل موقف سيئ وأخرتي ما أسمع ألا المطرب الشعبي حمو بيكا".

هنا غضبت كارول سماحة من رد المعجبة عليها لتقول لها: "انت بأي عصر عايش حضرتك؟؟؟ مين حضرتك لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا!! هيدا موضوع بيتعلق بصحتي، أنا مش بغبغان فقط بغني!!! أنا موجودة على شبكة التواصل الإجتماعي لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضا"، وأضافت سماحة في تغريدة أخرى: "للأسف الرعب والخوف الدائم من سماع الرأي الآخر.. أصدقائي الاختلاف شيء إيجابي، فنحن نستفيد من العيش مع من نختلف، أكثر ممن يشاركونا نفس الرأي".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة"، وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي، حيث تجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقعا إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.

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