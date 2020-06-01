كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني تتفوق على يسرا كأفضل ممثلة في استفتاء"الخليج 365 الفني" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة دينا الشربيني على الفنانة يسرا في استفتاء "الخليج 365 الفني" قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاءت دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على51015 بنسبة مايعادل 24,1 %، ثم يليها الفنانة يسرا ب 4900 صوت مايعادل 23,2%.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان، وشاركها في البطولة كلا من أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.