تراند اليوم : عاجل.. حقيقة إصابة النجم أمير كرارة بفيروس كورونا

أفصح الفنان أمير كرارة اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يونيو من العام الجارى 2020 عن حقيقة اصابة بفيروس كورونا المستجد من نوع كوفيد 19.

وأكد امير كرارة أن الكلام المتداولة عن اصابتي بفيروس كورونا المستجد من نوع كوفيد 19 ليس صحيح بالمرة مشيرا انه بخير وأمر بصحة جيدة.

وكان الفنان أمير كرارة شارك فى السباق الدرامي لشهر رمضان الأخير بمسلسل الاختيار الذي تحدث عن قصة الشهيد الاسطورة احمد منسى وحقق المسلسل نجاح كبير خلال شهر رمضان ويدور مسلسل الاختبار حول القوات المسلحة والشهيد احمد المنسى الذى استشهد فى كمين البرث عام 2017 على يد المجموعات الارهبية .