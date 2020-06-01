فن ومشاهير

تراند اليوم : «دعامات القلب».. سبب غياب هنيدي عن جنازة حسن حسني

0 نشر
سعد عمر 0 تبليغ
Advertisements

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة عبر موقع التغريدات «تويتر» معلقا على عدم تواجده بعزاء الراحل الفنان حسن حسني، بعد هجوم إحدى المتابعات عليه هو والفنان محمد سعد وأحمد حلمي.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا