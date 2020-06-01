تراند اليوم : عاجل – القبض على زوج اخت محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

القت مباحث الجيزة القبض علي زوج شقيقة الفنان محمد رمضان لاقامته حفل زفافه اليوم في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

ورصدت مباحث قسم الشيخ زايد ثان اقامة حفل زفاف في احدى فيلل كومبوند السليمانية وتبين انه زفاف ايمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، انتقلت قوة امنية من مباحث القسم والقت القبض علي حسام حامد “العريس” لاتهامه باقامة حفل زفاف وتجمع مخالفا اجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع اقامة حفلات الزفاف والتجمعات خشية نقل العدوى من احد حاملي المرض تم اقتياد زوج شقيقة رمضان الي قسم الشرطة وجار تحرير محضر بالواقعة.

وكان الفنان محمد رمضان احتفل بـ زفاف شقيقته إيمان في إحدى فيلات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عائلته وأصدقائه المقربين .

وحرص محمد رمضان على التقاط صور تذكارية مع شقيقته وزوجها ورافقته زوجته نسرين، واصدقائه واقاربه وتبين من خلال الفيديوهات والصور المتداولة عدم ارتداء الحضور كمامات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء