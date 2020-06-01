تراند اليوم : تهكير صفحة إنجي وجدان وإستخدامها في البيع والشراء – شاهد

حذرت الفنانة إنجي وجدان جمهورها ومتابعيها من بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنصب باسمها.



نشرت إنجي عبر حسابها على Instagram صورة لبعض الصفحات تقوم بالدعاية لمنتجات عناية بالبشرة على أنها تستخدمها وتنصح بها.

كتبت إنجي: “يا جماعة الناس ديه على الانستجرام وغالبا غيرهم على الفايس بوك بيستخدموا اسمي لبيع منتجات بشرة”.

تابعت: “أنا عمري ماستخدمت المنتجات ديه ولا عمري طلعت في انترفيو اتكلمت على أي حاجة من الكلام ديه، من فضلكم تعملوا ريبورت للصفحات ديه لأنهم بيستخدموا صورتي”.

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يشار إلى أن آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل “طلعت روحي” الذي عُرض على شاشة ‎cbc، وحققت ‏من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام ‏سالوسة، ومن تأليف السيناريست شريف بدر الدين، ووائل حمدي‎.