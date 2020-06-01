تراند اليوم : الملبن وصل – مى سليم تستقبل الصيف بـ الأحمر الجريء الناري

نشرت الفنانة مى سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة .

وظهرت مى سليم، جالسة داخل العوامة بفستان قصير باللون الأحمر، وبدون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مى سليم وضع لسمات بسيطة من ماكياج العيون، وارتدت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط.

وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانيقة تبرز جمال إطلالتها.

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ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة تبرز جمالها .