تراند اليوم : ساندي لبست بدلة فضاء عشان خايفة من الكورونا – صورة

قررت الفنانة ساندي أن تخرج من منزلها، بعد أن أمنت نفسها بالكامل من الإصابة من فيروس كورونا.

ونشرت ساندي صورة عبر حسابها على Instagram وهي ترتدي بدلة تشبه بدلة رائد الفضاء، ومعها كافة الإجراءات الوقائية، لكي تضمن عدم الإصابة بالفايروس، وعلقت عليها: “أنا قررت أنزل”.

جدير بالذكر أن ساندي طرحت مؤخرا ألبوم “اتنين في واحدة”، ويضم 8 أغنيات هي:

“زي التمثال” كلمات وألحان ساندي وتوزيع هاني يعقوب.

“اتنين في واحدة” كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع هاني ربيع.

“خشبة المسرح” كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

“بطولة في رواية” كلمات أسامة محرز وألحان علاء الراوي وتوزيع هاني ربيع.

“ريموت حياتك” كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

“كيس أسود” كلمات محمد أبو القاسم وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عبد السلام.

“طبع الشتا” كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع كريم عبد الوهاب.

“كان عادي” كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع هاني ربيع.

ألبوم “اتنين في واحدة” من إنتاج شركة Pause Production المملوكة للمنتج ميدو منيب، فيما تتولى شركة Arpu plus تسويق الألبوم إلكترونيا.