القبض على زوج شقيقة محمد رمضان ليلة زفافه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت مباحث الجيزة القبض على المهندس “حسام حامد” زوج إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع ‏الاحتفالات والتجمعات، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

وخضع العريس للتحقيقات بأن خرق الحظر المفروض، وتمت إخلاء سبيله بعدما أثبت أن حفل الزفاف كان داخل فيلته واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الإحترازية، وهو الأمر الذى تم قبوله وخرج منذ قليل من القسم متجها إلى عش الزوجية.

في أول تعلق لمحمود رمضان الشقيق الأكبر للنجم محمد رمضان ومدير أعماله، على الأزمة قائلا: “لم يكن هناك مبالغة فى حفل الزفاف، حيث أقيم بفيلا العريس، وبحضور أسرتى وأسرة العريس فقط، وبعض الأقارب المقربين”.

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وأضاف بحسب اليوم السابع :”أمر طبيعى أن تحقق الشرطة فى أى شئ يعتقدونه خارج عن القانون، والحمد لله لم نفعل أى شئ خارجا عن القانون، والعريس الآن فى طريقه لعش الزوجية”.

الفنان محمد رمضان كان قد احتفل مساء الأحد، بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على حسام حامد بحضور شقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، فى إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

عقد قران شقيقة رمضان كان قد تم فى شهر رمضان الماضى، فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى اكتوبر فى بحضور اخوة العريس الدكتورة جيهان صافى وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة “محمود” وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.

جدير بالذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل “البرنس” الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشاركه البطولة اللبنانية نور وأحمد زاهر وروجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.