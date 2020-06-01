صفحة مزورة تطلق شائعة إصابة أمير كرارة بكورونا بعد نجاح مسلسله "الاختيار"

الإثنين 1 يونيو 2020

شائعات طاردت النجم أمير كرارة الساعات الماضية تفيد بإصابته بفيروس كورونا، أطلقها المغرضون، عقب نجاح مسلسله الأخير "الاختيار"، خاصة بعدما كشف المسلسل عن الإرهاب الأسود والعداوة التى تكنها الجماعات الإرهابية لمصر.



وزورت إحدى الصفحات على مواقع السوشيال ميديا اسم "اليوم السابع" على خبر إصابة النجم أمير كرارة بفيروس كورونا، وهو ما تنفيه جريدة "اليوم السابع"، حيث نشرت الصفحة المزورة صورة كرارة طريح الفراش، ويتلقى العلاج، ومع البحث والتدقيق وجدنا أن تلك الصورة هى من إحدى مشاهد مسلسل كلبش، الذى حقق نجاحا كبيرا بأجزائه الثلاثة.

Advertisements

ويحذر "اليوم السابع" من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى تستغل اسم مؤسسة "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.