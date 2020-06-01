على طريقة عبلة كامل.. منى زكى تمازح متابعيها

الإثنين 1 يونيو 2020

تستأنف النجمة منى زكى تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مرة أخرى، بعد عيد الفطر المبارك، خاصة خروجه من الموسم الرمضانى الحالى، وذلك فى أحد ديكورات العمل داخل أستوديو الأهرام.

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كان صناع مسلسل "تقاطع طرق"، قد انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية فى أمريكا منذ عدة أشهر، واستخدموا وقتها وحدة ثانية للتصوير فى مصر.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.