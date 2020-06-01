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شكرا لقرائتكم خبر عن «عيدكم فن» يختتم في «فنون الطائف» والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالطائف برنامج «عيدكم فن» الذي أطلقته أول أيام عيد الفطر المبارك عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» حيث اختتم البرنامج باستضافة الفنان التشكيلي أيمن يسري والفنان الموسيقي عيدروس العيدروس.
وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالجمعية مهند الحارثي أن برنامج «عيدكم فن» هو أحد البرامج الحوارية التي حرصت الجمعية على تقديمها خلال أيام عيد الفطر المبارك في ظل وجود جائحة كورونا المسببة لمرض «كوفيد - 19»، وتهدف إلى دعم التواصل بين الفنانين والجمهور الثقافي والفني من مختلف مناطق المملكة والعالم.
وبيّن «الحارثي» أن البرنامج تضمن ثمانية لقاءات خلال الأربعة أيام الأولى من أيام عيد الفطر، حيث تم استضافة الفنان عبدالناصر غارم والفنان حسن خيرات ورئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية الأستاذ سلطان البازعي والفنان سعد العاطف، كما تم استضافة رئيس مبادرة المسرح الوطني الأستاذ عبدالعزيز السماعيل والفنان عبدالله العامري، وأدار هذه اللقاءات مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الأستاذ فيصل الخديدي والفنان المسرحي سامي الزهراني.
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