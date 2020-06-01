محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:
أبدت الفنانة رجاء الجداوي انزعاجها من بعض الأخبار المتداولة عن معاملة مميزة لها داخل المستشفى، وأنها تجلس في حجرتين.
وأكدت الفنانة في تصريحات لبرنامج ET العربي أن الاهتمام واحد بالجميع، وأنها تجلس في غرفة عادية مثل باقي المرضى.
وعن حالتها الصحية، أوضحت الجداوي أن درجة حرارتها غير مستقرة، وتخضع لبروتوكول العلاج مثل باقي الحالات دون تمييز.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي ترد على أخبار تمييزها عن باقي المرضى.. وهذه حالتي الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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