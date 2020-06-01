تفاصيل أزمة حفل زفاف شقيقة محمد رمضان: انتهى بالقبض على العريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ألقت قوات الشرطة القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، ومنظم حفل زفافهما بإحدى فيلات طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أمس الأحد.. فما هي تفاصيل أزمة الحفل؟

- البداية

عقدت إيمان رمضان، قرانها على حسام خالد، في شهر رمضان الماضي، في جو عائلي، بمنزل والد الأخير، ولم يستطع محمد رمضان حضور عقد القران نظرا لظروف سفره وقتها.

- تنظيم حفل الزفاف

أقيم مساء أمس الأحد، بإحدى الفيلات على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، حفل زفاف شقيقة "رمضان"، بحضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء والمقربين.

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- انتقادات واسعة

رغم نشر محمد رمضان صورا من الحفل، وهو يرتدي كمامة، وكذلك العروس، إلا أن الإعلامي أحمد موسى، نشر مقطع فيديو من حفل الزفاف يظهر فيه "رمضان" وهو يلتقط الصور مع الضيوف، ولا تظهر أي علامات للتباعد أو إجراءات وقاية متبعة في محيط حفل الزفاف.

وأكد "موسى" أن محمد رمضان يجب أن يُسأل عن هذا الأمر، كذلك انتقدت الإعلامية لميس الحديدي الفيديو المتداول، مطالبة إياه بالاهتمام بصحة الناس بقدر اهتمامه بصوره.

تدخل الشرطة

ألقت الشرطة القبض على منظم الحفلات، وتحفظت على الدي جي بسبب وجود تجمعات، وكذلك مخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة.

كما اصطحبت قوات الأمن العريس حسام خالد، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، للاستماع لأقواله، وبوره دافع عن نفسه مشيرًا إلى أن الحفل كان مقصورا على العائلة فقط.