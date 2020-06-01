- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرص الفنان هاني رمزي، على توجيه رسالة إلى صديقه الفنان محمد هنيدي.
ونشر رمزي، صورة تجمعه مع هنيدي، عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "ألف سلامة عليك يا صاحبي".
يذكر أن، الفنان محمد هنيدي، أعلن مؤخرا عن تركيبه لدعامات قلب، وكان سببا في غيابه عن جنازة الفنان القدير الراحل حسن حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي يوجه رسالة لمحمد هنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.