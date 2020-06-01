هاني رمزي يوجه رسالة لمحمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان هاني رمزي، على توجيه رسالة إلى صديقه الفنان محمد هنيدي.

ونشر رمزي، صورة تجمعه مع هنيدي، عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "ألف سلامة عليك يا صاحبي".

يذكر أن، الفنان محمد هنيدي، أعلن مؤخرا عن تركيبه لدعامات قلب، وكان سببا في غيابه عن جنازة الفنان القدير الراحل حسن حسني.