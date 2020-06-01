فن ومشاهير

تامر حسني يوجه نصيحة هامة لجمهوره

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وجه النجم الكبير تامر حسني رسالة هامة إلى جمهوره ومحبينه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
 

 

وصرح تامر حسني قائلًا: مهم جدااا..جدااا .. بما إن من

النهاردة الدولة طبقت لبس الكمامات اجباري وده هيعلي الطلب علي الكمامة... اكيد اللي بيلملموا الحاجات من القمامة هيبدؤا يلموا الكمامات المستخدمة من الشارع ويعيدوا استخدمها ويبيعوها للناس بسعر أقل.. ارجوكم نقطع الكمامة قبل التخلص منها او بوظها بأي طريقة تمنع إعادة استخدامها.

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يذكر أن النجم الكبير تامر حسني ينتظر عرض فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الجداوني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.

 

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