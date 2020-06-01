توبا بويوكستون: كورونا سلاح لتدمير اقتصادات العالم وصانعه سيدفع الثمن

طالبت النجمة التركية توبا بويوكستون الأتراك التزام البقاء في منازلهم تجنبًا لإمكانية إصابتهم بفيروس كورونا.

قالت: :"علينا أن نبقى في منازلنا لننتصر على هذا الفيروس السيء الذي ينتشر في كل الكون دون أن يرحم أحدًا".

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وتابعت: "ألتزم البقاء في منزلي وأجلت كل مشاريعي وجميعنا يجب أن يفعل هذا".

وأضافت: "أما الفقراء فتوجد جمعيات توزع كل أنواع المساعدات عليهم، لذا لن يحتاجوا للعمل في هذه الفترة".

توبا سردت شكوكها حول الفيروس ورأت إنه مركب وأكملت: "أعتقد أن كورونا سلاح لتدمير اقتصادات العالم، اما الصين أو أمريكا، لا يهم من صنّعه لكنني واثقة أن صانعه سيدفع الثمن"