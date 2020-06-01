نيرمين محسن: أنا سعودية أبا عن جد وأكره العنصرية

كشفت الفنانة السعودية نيرمين محسنعن السبب الحقيقي وراء اضطرارها للكشف عن أصولها القبلية، قائلة إن شائعات حاصرتها في هذا الشأن، "أغلبها كانت مغرضة"، هي ما دفعتها لذلك.

وأوضحت نيرمين محسن في تصريحات متلفزة عبر فضائية atv الكويت أنها "لم تكن تريد الإفصاح عن ذلك لأنه أمر شخصي وكانت تريد أن يحبها الناس لشخصيتها، إضافة إلى أنها تكره العنصرية".

وقالت الفنانة السعودية إنها كانت تتمنى أن يركز الجمهور على أعمالها الفنية كي لا يصنفها أحد من خلال جنسيتها فيحبها أو يكرهها.

واضافت: "أنا سعودية أباً عن جد".

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وعن يومياتها مع الحجر المنزلي في ظل انتشار كورونا قالت الفنانة السعودية إن "هناك نسبة من شعب المملكة لا يأخذون مسألة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر جدية"، مبينة أن لها أصدقاء أصيبوا بكورونا، وطالبت الجميع بأخذ الحذر.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نيرمين محسن بالدراما السعودية كانت من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف"، حيث جسدت دور ابنة الممثل عبدالعزيز السكيرين.