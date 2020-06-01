فن ومشاهير

نيرمين محسن: أنا سعودية أبا عن جد وأكره العنصرية

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farah.hassan 0 تبليغ

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كشفت الفنانة نيرمين محسنعن السبب الحقيقي وراء اضطرارها للكشف عن أصولها القبلية، قائلة إن شائعات حاصرتها في هذا الشأن، "أغلبها كانت مغرضة"، هي ما دفعتها لذلك.

وأوضحت نيرمين محسن في تصريحات متلفزة عبر فضائية atv الكويت أنها "لم تكن تريد الإفصاح عن ذلك لأنه أمر شخصي وكانت تريد أن يحبها الناس لشخصيتها، إضافة إلى أنها تكره العنصرية".

وقالت الفنانة السعودية إنها كانت تتمنى أن يركز الجمهور على أعمالها الفنية كي لا يصنفها أحد من خلال جنسيتها فيحبها أو يكرهها.

واضافت: "أنا سعودية أباً عن جد".

 

 

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وعن يومياتها مع الحجر المنزلي في ظل انتشار قالت الفنانة السعودية إن "هناك نسبة من شعب المملكة لا يأخذون مسألة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل أكثر جدية"، مبينة أن لها أصدقاء أصيبوا بكورونا، وطالبت الجميع بأخذ الحذر.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نيرمين محسن بالدراما السعودية كانت من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف"، حيث جسدت دور ابنة الممثل عبدالعزيز السكيرين.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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