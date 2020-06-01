فنان سوداني يعترف بحقن نفسه بإبرة تفتيح لون البشرة مقابل 6 آلاف دولار

أثار فنان سوداني جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه بأنه يحقن نفسه بإبرة تفتيح لون البشرة مقابل 6 آلاف دولار أمريكي.

وانتشر فيديو للفنان الذي يدعى سجاد أحمد خلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال لقاء تلفزيوني على قناة "أنغام" مع خبيرة التجميل هديل المشرف حيث قال: "نعم بضرب حقنة كل شهرين بي 6000 دولار عشان افتح لوني ما يعادل نحو 800 ألف جنيه سوداني".

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وأثارت تصريحات أحمد جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل رجل من أصل أفريقي يدعى "جورج فلويد" أثناء اعتقاله على يد ضابط الشرطة الأبيض "ديريك شوفين".

وقال موقع "السودان نيوز" إن تصريحات سجاد أحمد أثارت غضب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أكد عدد من المغردين بأن ما يقوم به أحمد يندرج تحت الحرية الشخصية وقاموا بنشر صور قديمة له، أثبتت صحة حديثه.