تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي وابنتها تطلب الدعاء لها

صرحت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي الجداوي أن حالتها الصحية اليوم ليست في أفضل حال مضيفة أنها تدهورت قليلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجيء وعدم قدرة الأطباء على السيطرة على الموقف طالبة من جمهور الفنانة القديرة الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي حاليا في مستشفي العزل بالاسماعيلية بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

على الجانب الآخرأعلنت المذيعة الشابة أية عبدالرحمن، مقدمة أحد البرامج الأخبارية عبر شاشة أكسترا نيوز، عن إصابتها أيضا بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور رسمي لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإاجتماعي فيسبوك.

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وقالت أيه عبدالرحمن في منشورها "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب"، وأضافت "وثانيًا إي واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

وتفاعل مع منشورها الكثيرين من أصدقائها وأقاربها ومتابعيها علي الفيسبوك وتمنوا لها الشفاء العاجل، وحاولوا تدعيمها في أزمتها وأكدوا لها إنها ستتخطي هذه المحنة الشديدة وستعود مرة أخري لاستكمال عملها، وستكون بحالة صحية أفضل .

يشار أن الساعات الماضية أعلن عن إصابة المذيعة ريهام السهلي والتي تعمل بنفس القناة الفضائية، وتردد ان الكثيرين من العاملين بقناة أكسترا نيوز سيقوموا بإجراء التحاليل الطبية اللازمة للإطمئنان علي حالتهم الصحية خوفا من انتشار العدوى بالقناة.

وتردد أيضا أن احد مذيعي محطة نغم أف أم الإذاعية قد أصيب بفيروس كورونا أيضا ويتلقي العلاج حاليا وحرص عدد كبير من زملائه علي تدعيمه في هذه المحنة .

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