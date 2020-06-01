كايلي جينر وفوربس يتبادلان السباب والاتهامات بشأن لقب «أصغر مليارديرة عصامية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كايلي جينر ليست مليارديرة، ووثائق مالية ملفقة لدعم ادعائها الكاذب، وفقا لتقرير جديد.

وفي تقرير مفصل يستند إلى الإقرارات المالية العامة، اتهمت فوربس يوم عائلة عائلة بإنشاء “شبكة من الأكاذيب” وتقول إن كايلي، البالغة من الـ 22 عامًا، ضخمت حجم أعمالها ونجاحها.

ويتهمها المنشور بـ “الكذب بشأن أرقام الشركة وتزوير الإقرارات الضريبية” التي سيطلق عليها اسم الملياردير.

Advertisements

استنادا إلى الإيداعات من عملاق الجمال شركة كوتي، التي استحوذت على حصة 51 في المئة من شركة مكياج كايلي في يناير بمبلغ قدره 1.2 مليار دولار، “كايلي كوزمتيكس” لمستحضرات التجميل ولدت إيرادات وأرباح أقل بكثير أن الأرقام التي قدمتها لسنوات العائلة .

تقول فوربس الآن في بيان على تويتر، أن قيمة ثروة كايلي الصافية في 900 مليون دولار. فيما قالت جينر عن تقرير موقع فوربس: “ما الذي استيقظ عليه. اعتقدت أن هذا كان موقع مرموق. كل ما أراه هو عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير مثبتة”. وتابعت: “لم أطلب أي لقب أو حاولت أن أكذب في طريقي إلى هناك على الإطلاق”.

وقد أدعت فوربس في التقرير، أنها ووالدتها أظهرا للصحفيين إقرارات ضريبية من المرجح أن تكون مزورة من أجل دعم الادعاءات المبالغ فيها بصافي قيمتها.

وأوضحت فوربس أنه تم عرض إقرارات ضريبية لعام 2016 تشير إلى إيرادات أعلى بكثير من الأرقام التي كشف عنها إيداع شركة كوتي، وأنه لا يوجد سوى تفسيرين: فقد انهارت مبيعات كايلي لمستحضرات التجميل تمامًا في العامين السابقين للاستحواذ، أو كانت الإقرارات الضريبية ملفقة.