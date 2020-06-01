بعد خضوعها لفحص كورونا.. دينا الشربيني تطمئن جمهورها على صحتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية دينا الشربيني على طمأنة جمهورها على صحتها، بعد خضوعها لفحص كورونا على خلفية إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير مسلسلهما “لعبة النسيان”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

دينا الشربيني، قالت خلال مداخلة مصورة لبرنامج “مين يكون”، والمذاع عبر فضائية “mbc1”: “أستاذة رجاء أفضل وأطمئن عليها يوميًا صباحًا ومساءً، وربنا يقومها بالسلامة والناس التي لا تعرفها فهي أفضل شخصية عرفتها في حياتي، والناس تكن لها كل الحب، كما أنها أزمة وستمضي وعلى الجميع أن يأخذ حذره والفنانة رجاء الجداوي، نفسها تطلب مني أن أحذر كل القريبين مني أن يأخذوا كافة الاحتياطات”.

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وأضافت: “الفنانة رجاء كانت عاملة كل الاحتياطات التي كان من المفترض أن تنفذ، ولكنه قدر الله ولازم كلنا ندعي لبعض ويا رب البلاد كلها تكون في أمان وربنا يحفظنا”.

وتابعت: “كنت خايفة على الناس حولي حتى أستاذة رجاء كانت كويسة لآخر لحظة، ويا رب تظل دائمًا بصحة جيدة، ولم نطمئن سوى بعد الفحص، وعزلنا نفسنا ونعمل الإجراءات المفروض اتباعها لنتأكد من سلامتنا”.

وكان فريق مسلسل “لعبة النسيان”، قد خضع جميع أفراده لفحص الفيروس بعد الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي.