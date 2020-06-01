تعرف على سعر إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأون لاين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا حفل أون لاين مباشر على قناتها على موقع “اليوتيوب”، تحت عنوان “أمل بلا حدود”، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

الفنانة اللبنانية تألقت خلال الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز واسع من علامة Rag And Bone ويصل سعره إلى 338 دولاراً أميركاً.

نانسي نسقت معه “توب” أبيض من A.L.C ويبلغ سعره 295 دولاراً أميركياً، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

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نانسي شاركت متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “أمل وحب بدون حدود”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل يُعرض عبر شاشة mbc مصر، وكانت الفنانة قد طرحت قبل الموسم الرمضاني كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي» من ألحان نبيل خوري.

ومن ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم ما تردد مؤخراً عن حملها في مولودها الرابع، وقالت: «لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي»، حيث أن الفنانة متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وقد رُزقت منه بثلاث بنات هن «إيلا وميلا، وليا».