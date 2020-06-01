أنوثة درة تكشر عن أنيابها بـ«لوك» جينز وأحمر شفاة صارخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، اختارت لها «لوك» يجمع بين البساطة والقوة، وحرصت على مشاركة محبيها بلقطات من الجلسة.

درة ظهرت في الصورة بـ«لوك» جينز أنيق، حافية القدمين، متزينة بأحمر شفاة صارخ، مسدلة شعرها الأسود، بشكل منحها طلّة جريئة، عكست قوة شخصيتها، وثقتها في نفسها، وذلك بحسب آراء محبيها الذين تنافسوا في مغازلة الفنانة التونسية بتعليقاتهم على الصورة، مثنيين على جمال اختيار الفنانة لإطلالتها.

يُذكر أن درة تألقت في المارثون الرمضاني بالموسم الثاني من مسلسل «حرملك» الذي جسدت فيه شخصية «حنّة»، وقد شاركت في بطولته أمام جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

الجديد أن درة تعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان «الكاهن» من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتشارك درة في بطولته أمام هاني سلامة، محمد ممدوح، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث كان فيلم «يوم وليلة» آخر فيلم عُرض لدرة، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتشارك درة في بطولته أمام خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد.