وفاة الممثل البريطاني مايكل أنجيليس

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفي الممثل البريطاني الشهير مايكل أنجيليس، المعروف بأداء صوت مسلسل ”توماس آند فريندز“، يوم السبت، 30 مايو، عن عمر ناهز 76 عاما، حسب ما أعلنت وكالة أنباء ”برس أسوسيشن“ البريطانية.

وتوفي نجم ”توماس محرك الدبابة“ مايكل أنجيليس فجأة، في منزله وهو برفقة زوجته جينيفر خالاستي.

ولد النجم العالمي الراحل في مدينة ليفربول، حيث روى بصوته 13 حلقة من برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير ”توماس ذي تانك إنجن أند فريندز“ في بريطانيا من عام 1991 إلى 2012، وتم اختصار اسم البرنامج لاحقا إلى ”توماس آند فريندز“.

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وقدم مايكل العديد من الأعمال ذات الصلة، فقد اشتهر بأدائه دور أرني في مسلسل الدراما التلفزيونية ”سبتمبر سونغ“ ودور مارتن نيراكوس في المسلسل القصير ”جي بي إتش“، من بين أدوار أخرى.

النجم الراحل تزوج من الممثلة هيلين وورث خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2001 وتزوج فيما بعد من زوجته الحالية عارضة الأزياء الويلزية جنيفر خالاستي في عام 2001.

وبدأ مايكل مسيرته السينمائية في عام 1978 مع ذا بلاك ستوف، وكان آخر أدواره السينمائية في عام 2012، عندما ظهر في Blue Mountain Mystery و First Time Loser.

وكان مايكل الأخ الأصغر للممثل الراحل بول أنجيليس، الذي توفي عام 2009 عن عمر ناهز 77 عاما، واشتهر بول بدور بروس بانرمان في Z-Cars، وظهر مايكل أيضا في Z-Cars، وكان آخر أدواره التلفزيونية عام 2012 عندما ظهر في فيلم Cop Cop.