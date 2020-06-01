أغضبت السادات ودخلت حرب مع عادل إمام.. 10 معلومات لا تعرفها عن فيفي عبده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لم تحقق نجاحها من العدم، بل واجهت الكثير من الصعاب، وكما ذكرت في تصريح لها أنها تعبت كثيرا لتحقق الشهرة والنجومية.

فيفي اسمها الحقيقي عطيات ولدت في إبريل عام 1953، وذلك في محافظة المنوفية، وكان لها 12 شقيق وشقيقة.

عطيات لم تكمل تعليمها وخرجت من المدرسة في الصف الرابع الابتدائي، ولكن التعليم لم يكن عقبة في طريق نجاحها.

هربت من المنزل في سن الـ 14 عامًا، وتزوجت من رجل الأعمال كمال مجاهد، وكانت دون السن القانوني، فتم استخرج شهادة لها، وأنجبت منه ابنتها عزة.

في عام 1976 شاركت في الفيلم الديني «الرسالة»، وقدمت دور راقصة.

رقصت أمام مناحم بيجن، خلال المفاوضات المصرية الإسرائيلية، وأكدت أنها تفتخر بذلك، مبررة وجهة نظرها بأنها رقصت في فندق «مينا هاوس»، وألقى عليها «بيجن» علم إسرائيل، فهتفت قائلة «يا أحلى اسم في الوجود يا مصر»، حسب تصريحاتها مع وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساءً».

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في فترة السبعينات ذكرت في برنامج «النادي الدولي»، مع سمير صبري أنها من قرية ميت أبو الكوم بلد محمد أنور السادات، مما أثار غضب الأخير، وبالفعل تم إيقاف البرنامج.

دارت بينها وبين عادل إمام حربًا إعلامية حول مهنة الرقص الشرقي، إذ صرّح أنه لا يحترم الرقص الشرقي ولا يعتبره فنًا، فيم تساءلت هي في برنامج «لمن يجرؤ فقط» كيف يعتبر الزعيم الرقص الشرقي فن غير مُحترم، وقد دُعيت هي للرقص في فرح ابنه، وفرح ابنة أخته.

اتهمتها الفنانة شيرين سيف النصر أنها السبب في طلاقها من الفنان مدحت صالح، ولكن فيفي نفت ذلك، وأكدت أن ما جمعها بمدحت صداقة فقط.

قالت في تصريح لها أنها لا تعرف إن كان الرقص حلالا أم حرامًا ولكنها تخشى من العقاب وتحب الرقص أيضا، وعندما تقابل الله ستخبره بذلك، مما أثار حولها عاصفة من الجدل والانتقاد.

عام 1997، تمت دعوتها لمهرجان «كان»، وترجلت على السجادة الحمراء بزي فرعوني من تصميم «فؤاد ساركيس»، خلفًا لتحية كاريوكا التي حضرت المهرجان نفسه بالملاية اللف.