شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحذر متابعيه: أرجوكم نقطع الكمامة قبل التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم تامر حسنى متابعيه وجمهوره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بضرورة التخلص من "الكمامات" المستخدمة، بعد الانتهاء من استخدامها، لقطع الطريق أمام أى شخص يحاول استخدامها مرة أخرى.



تامر حسنى على فيس بوك

ونشر تامر حسنى مجموعة من الصور لبائعى كمامات فى الشوارع، وعلق عليها تامر قائلا، "مهم جدااا..جدااا .. بما إن من النهاردة الدولة طبقت لبس الكمامات اجباري وده هيعلي الطلب علي الكمامة... اكيد اللي بيلملموا الحاجات من القمامة هيبدؤا يلموا الكمامات المستخدمة من الشارع ويعيدوا استخدمها ويبيعوها للناس بسعر أقل.. ارجوكم نقطع الكمامة قبل التخلص منها او بوظها بأي طريقة تمنع إعادة استخدامها".

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وكان مجلس الوزراء قد وجه كافة الوزارات والهيئات والمحافظين بضرورة التعامل بكل حسم مع المخالفين ممن لا يرتدون الكمامات اعتبارا من يوم تطبيق القرار أول أمس السبت 30 مايو .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا أمس الأحد بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.