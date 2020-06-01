شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة عبلة كامل.. منى زكى: كحولك فى جيبك كمامتك فى وشك خاف على نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة منى زكى، متابعيها وجمهورها على "انستجرام"، صورة وهى ترتدى "قناع" وتستقل دراجتها فى الشارع، حيث لا يظهر أى جزء ولو بسيط من وجهها، وعلقت على الصورة قائلة، " كحولك في جيبك.. كمامتك في وشك .. خاف علي نفسك وعلي غيرك"



منى زكى

تستأنف النجمة منى زكى تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مرة أخرى، بعد عيد الفطر المبارك، خاصة خروجه من الموسم الرمضانى الحالى، وذلك فى أحد ديكورات العمل داخل أستوديو الأهرام.

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كان صناع مسلسل "تقاطع طرق"، قد انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية فى أمريكا منذ عدة أشهر، واستخدموا وقتها وحدة ثانية للتصوير فى مصر.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.