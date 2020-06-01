شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: انتهيت من تسجيل دويتو مع طارق الشيخ و المدفعجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطربين طارق الشيخ وفرقة المدفعجية، ولَم يستقر علي اسمها حتي الأن، وهي من توزيع المدفعجية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب .

من جانبه قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بهذا التعاون الذى جمعه بنجمى الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر في مسلسل عمرو دياب.

Advertisements

وأضاف شاكوش قائلا : سعيد جدا أيضا بردود فعل الجمهور على الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس"، والتى تحمل عنوان "شارع أيامى"

من ناحية أخرى طرح شاكوش مؤخرا أغنيه جديدة مع المطرب عمر كمال، بعنوان "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، وهي من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.

مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة على الميراث بعد وفاة الأب.