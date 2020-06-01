شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة مزورة تطلق شائعة إصابة أمير كرارة بكورونا بعد نجاح مسلسله "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات طاردت النجم أمير كرارة الساعات الماضية تفيد بإصابته بفيروس كورونا، أطلقها المغرضون، عقب نجاح مسلسله الأخير "الاختيار"، خاصة بعدما كشف المسلسل عن الإرهاب الأسود والعداوة التى تكنها الجماعات الإرهابية لمصر. وزورت إحدى الصفحات على مواقع السوشيال ميديا اسم ”الخليج 365” على خبر إصابة النجم أمير كرارة بفيروس كورونا، وهو ما تنفيه جريدة ”الخليج 365”، حيث نشرت الصفحة المزورة صورة كرارة طريح الفراش، ويتلقى العلاج، ومع البحث والتدقيق وجدنا أن تلك الصورة هى من إحدى مشاهد مسلسل كلبش، الذى حقق نجاحا كبيرا بأجزائه الثلاثة. ويحذر ”الخليج 365” من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى تستغل اسم مؤسسة ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة. Advertisements يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء. البوست المفبرك المنسوب لصفحات ”الخليج 365”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفحة مزورة تطلق شائعة إصابة أمير كرارة بكورونا بعد نجاح مسلسله "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.